Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ladendieb gestellt

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 13.10.2020, gegen 18:00 Uhr entnahm ein 42-jähriger Mann mehrere Dosen Bier aus dem Regal eines Supermarktes in der Käthe-Kollwitz-Straße und steckte diese in seinen Rucksack. Ohne zu bezahlen flüchtete er aus dem Markt. Durch hinzugerufene Polizeibeamte konnte der Tatverdächtige in der Pappelstraße gestellt werden. Zwischenzeitlich hatte er bereits 2 Dosen Bier geleert. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (JW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell