Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall endet mit Anzeige

Gera (ots)

Das die vor ihm befindlichen Fahrzeuge, ein Pkw VW und ein Pkw Dacia, aufgrund einer roten Ampel in der Reichsstraße/Erfurtstraße in Gera hielten, bemerkte ein 62-jähriger Honda-Fahrer gestern Nachmittag (13.10.2020), gegen 16:25 Uhr zu spät und fuhr auf diese auf. Nicht nur dass an allen drei Fahrzeugen Sachschaden entstand, zusätzlich wurde die Fahrerin des VW (45) leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme fiel den Beamten dann auf, dass der 62-Jährige offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein Test bestätigte dies und zeigte einen Wert von über 1,8 Promille an. Die Geraer Polizeibeamten leiteten daraufhin ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. (RK)

