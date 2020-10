Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: In der Turnerstraße wurde am 12.10.2020 in der Zeit von 08:45 Uhr bis 09:30 Uhr durch einen bislang unbekannten Täter, die Heckscheibe eines geparkten Fords eingeschlagen. Die Altenburger Polizei hat hierzu ihre Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 zu melden.

