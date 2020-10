Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drei Männer beschädigten Zaunsfelder - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Drei unbekannte Männer trieben am 12.10.2020 gegen 23:50 Uhr ihr Unwesen entlang der Gagarinstraße bis in die Berliner Straße hinein. Die Täter traten dabei gegen Zaunsfelder und Eingänge entlang der beiden Straßen und beschädigten diese. Als die Geschädigten (41w/47m) die drei männlichen Täter erblickten, wurden sie von diesen beleidigt. Anschließend flüchteten die drei Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zur Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden. (SP)

