Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zusammenstoß Fahrrad und Pkw

Gera (ots)

Heute Morgen (13.10.2020), gegen 06:40 Uhr kam es an dem Fußgängerfort am Stadtgraben zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw Toyota (Fahrerin 59) und einem Fahrradfahrer (30). Durch den Zusammenstoß kam der 30-jährige Radler zu Fall, verletzte sich und wurde in der Folge im Krankenhaus medizinisch versorgt. Am Fahrrad sowie am Toyota selbst entstand Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

