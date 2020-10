Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trickbetrüger am Telefon

Altenburg/Greiz (ots)

Altenburg/Greiz: In den letzten Tagen meldeten sich mehrere Bürger bei der Polizei in Greiz und Altenburg, da sie von Telefonbetrügern kontaktiert worden sind. Dabei gaben sich die Anrufer u.a. als angeblicher Enkel aus und täuschten eine Notsituation vor für welche nun dringen Geld benötigten wird. In anderen Fällen wurde ein sehr hoher Geldgewinn versprochen. Um diesen ausbezahlt zu bekommen müssen jedoch Geldkarten gekauft und dem Anrufer übergeben werden.

In diesen oder ähnlich gelagerten Fällen handelt es sich um polizeibekannte Betrugsmaschen. Daher rät die Polizei: Seien Sie bei derartigen Anrufen stets misstrauisch. Geben sie keine persönlichen Daten heraus. Gehen sie keinesfalls auf die Geldforderungen der Betrüger ein. Seriöse Gewinnunternehmen stellen niemals am Telefon Geldforderungen. Reden Sie mit einer Vertrauensperson und informieren Sie Ihre Polizei. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell