Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Feuerlöscher entleert

Altenburg (ots)

Unbekannte Täter entnahmen im Zeitraum vom 08.10.-11.10.2020 den Feuerlöscher in der Tiefgarage "Goldner Pflug" und entleerten diesen in der Tiefgarage. Ermittlungen dazu wurden eingeleitet. Wer im angegeben Zeitraum etwas gesehen oder bemerkt hat, soll sich an die Polizei in Altenburg, Tel. 03447 4710, wenden. (JW)

