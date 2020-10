Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Fahrraddiebstähle verzeichnet

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 11.10.2020 stahlen unbekannte Diebe in der Winterstraße, aus einem verschlossenen Hofgrundstück im Hinterhof, ein dort abgestelltes Fahrrad entwendet. Es handelte sich um ein Herrenrad, Typ Focus, in der Farbe Blau.

Gößnitz: Im Zeitraum vom 13.09. - 11.10.2020 wurde in der Schönburger Straße aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses ein E-Bike gestohlen. Es handelte sich um ein E-Bike, Typ Kalkhoff, in der Farbe Grau.

Langenleuba-Niederhain: Ein weiteres E-Bike stahlen unbekannte Diebe in der Zeit vom 10.10.2020 zum 11.10.2020 aus Langenleuba-Niederhain. Das E-Bike war hier mit einem Schloss gesichert auf einem Grundstück in der "Kleinen Seite" abgestellt gewesen.

Die Altenburger Polizei hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (JW)

