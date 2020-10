Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Altenburg (ots)

Windischleuba: Am 09.10.2020, gegen 18:00 Uhr wurde in der Altenburger Straße ein Pkw Ford kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass am Fahrzeug falsche Kennzeichen angebracht waren. Zudem war der 30-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis an. Im Krankenhaus wurde schließlich eine Blutentnahme durchgeführt, die Kennzeichen sowie Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet. (JW)

