Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sieben Kellereinbrüche in Gera - Täter gesucht

Gera (ots)

Zu mehreren Kellereinbrüchen kam es in der Wiesestraße im Zeitraum vom 08.10.2020 bis zum 11.10.2020. Die unbekannten Täter verschafften sich unbefugt Zugang zu dem Objekt und griffen 7 Kellerabteile an. Die Diebe stahlen aus einem Keller ein blaues Fahrrad und flüchteten. Sollte Sie Hinweise zur Tat geben können, werden Sie gebeten diese an die Geraer Polizei unter Tel. 0365/ 829-0 zu richten.

