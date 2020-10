Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung an Endhaltestelle - Zeugen gesucht

Gera (ots)

Am Freitagabend (09.10.2020) kam es gegen 19 Uhr an der Endhaltestelle Bieblach-Ost zu einer Körperverletzung gegenüber eines 37-jährigen Mannes. Drei bislang unbekannte Täter griffen den Mann unvermittelt an, so dass dieser zu Boden ging. Dort traten sie den 37-Jährigen, so dass dieser in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Geraer Polizei sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (SP)

