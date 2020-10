Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Geld geraubt - Kripo Gera ermittelt und sucht Zeugen

Ronneburg (ots)

Die Ermittlungen zu einer schweren räuberischen Erpressung hat seit dem Wochenende die Kriminalpolizei Gera übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat am Samstag (10.10.2020), kurz vor 20:00 Uhr ein bislang unbekannter Mann einen Supermarkt Am Kühlen Grund in Ronneburg. Im Kassenbereich forderte dieser unter Vorhalt zweier Messer von den Kassiererinnen (19, 44) die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse sowie fortfolgend aus dem Tresor. Die beiden Frauen übergaben dem Unbekannten daraufhin einen 4-stelligen Geldbetrag, welchen er in seiner mitgeführten Tasche verstaute. Anschließend flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung aus dem Markt. Die beiden unverletzten Kassiererinnen verständigten daraufhin die Polizei, die unverzüglich nach dem Flüchtigen fahndete. Die umfangreiche Suche nach ihm blieb jedoch erfolglos. Die Kripo Gera sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen zum Tatzeitpunkt beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.

Beschreibung des Täters: männlich, circa 170 - 175 cm groß, 30-40 Jahre, stämmige Figur, bekleidet mit blauer Jenas, grün/grauer Softshell-Jacke, schwarzen Schuhen, schwarzer Mütze, schwarzes Tuch um den Hals. (KR)

