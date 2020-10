Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hausverbot mit Polizei durchgesetzt

Gera (ots)

Am Sonntag wurde ein 38-Jähriger um 01:45 Uhr aus einer Diskothek am Bahnhof verwiesen, da gegen ihn ein Hausverbot bestand. Als er dem nicht nachkommen wollte, wurde die Polizei zur Unterstützung gerufen. Doch auch deren Platzverweis ignorierte er beharrlich, sodass er weggeführt und in Gewahrsam genommen werden sollte. Der Mann widersetzte sich dem und schlug wild um sich, sodass er von den Beamten überwältigt werden musste. Hierbei verletzte er sich leicht. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

