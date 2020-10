Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Verletzten

Altenburg (ots)

Lumpzig: Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 10.10.2020 gegen 10:15 Uhr in der Eisenberger Straße. Ein 56-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Nissan missachtete beim Abzweig Kleintauscha das Stoppschild und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Pkw VW Passat auf der Landesstraße 1362. Bei der anschließenden Kollision wurden sowohl die beiden Insassen des VW als auch der Unfallverursacher verletzt und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt.

