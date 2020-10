Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Braustraße - Kriminalpolizei ermittelt

Gera (ots)

Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern (33, 44, deutsch) eskalierte am gestrigen Abend (08.10.2020) derart, dass mehrere Polizeistreifen zum Einsatz kommen mussten. Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten die beiden Männer gegen 18:30 Uhr in einer Wohnung in der Braustraße in Streit, wobei der 44-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer angriff und schwer verletzte. Nach der Tat flüchtete der 44-Jährige mit seinem Fahrzeug, so dass die Geraer Polizei unverzüglich eine Fahndung nach ihm einleitete. Hierbei kamen auch ein Polizeihubschrauber und ein Polizeihund zum Einsatz. Der stark alkoholisierte Täter konnte schließlich im Rahmen der Suche mit seinem Fahrzeug gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Sowohl der 33-jährige Geschädigte, als auch der verletzte Angreifer wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen beim Geschädigten waren nicht tatsächlich lebensbedrohlich.

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen übernommen.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen werden keine weiteren Auskünfte gegeben. (RK)

