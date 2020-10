LPI-G: Diesel aus Lkw gestohlen

Landespolizeiinspektion Gera

Hartha: Über 100 Liter Diesel zapften unbekannte Täter von einem in Hartha, Am Bahnhof, abgestellten Lkw ab und entkamen unerkannt. Nach derzeitigen Informationen waren die Täter am 08.10.2020, in der Zeit von 17:30 Uhr bis 22:00 Uhr tätig. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen. (RK)

