Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti Sprayer gestellt

Greiz (ots)

Auf Grund eines Bürgerhinweises kamen gestern (08.10.2020), gegen 11:00 Uhr, Polizeibeamte in der Weberstraße zum Einsatz. Hier sollten zwei Personen gemeinschaftlich Farbe an eine Hangmauer gesprüht haben. Die eingesetzten Beamten konnten zwei Minderjährige, im Alter von 12 und 15 Jahren, feststellen. Sie wurden an einen Sorgeberechtigten übergeben und ein Verfahren eingeleitet.

