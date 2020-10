Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schwerer Verkehrsunfall bei Lehma

Altenburg (ots)

Wintersdorf/Lehma: Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am gestrigen Nachnachmittag (08.10.2020, gegen 15:00 Uhr) auf der Landstraße L1355 zwischen Wintersdorf und Lehma, so dass die Unfallstelle für einige Zeit komplett gesperrt werden musste. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet eine 57-jährige Ford-Fahrerin beim Befahren der Straße von dieser ab, prallte gegen einen Baum und kam auf dem Feld zum Liegen. Durch den Unfall wurde die 57-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus diesem befreit werden. Mit einem Rettungsdienst wurde die verletzte Frau (keine Lebensgefahr) in ein Krankenhaus gebracht, ein Abschleppdienst barg den beschädigten Pkw Ford. Gegen 16:45 Uhr war die Straße schließlich für den Verkehr wieder freigegeben worden. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

