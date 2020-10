Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fährt auf

Altenburg (ots)

Rositz: Am 07.10.2020, gegen 11:45 Uhr bemerkte in der Zechauer Straße eine 53-jährige Fahrerin eines Pkw Opel einen verkehrsbedingt haltenden Pkw Kia offenbar zu spät und fuhr auf diesen auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Fahrerin des Pkw Kia (19) wurde dabei leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (JW)

