Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher überrascht

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Am 07.10.2020, gegen 11:55 Uhr überraschte eine Zeugin in der Zeitzer Straße einen bislang unbekannten Mann, wie sich dieser gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen verschaffen wollte. Als der Einbrecher bemerkte, dass er soeben ertappt wurde, entfernte er sich in Richtung Einkaufsgebiet "Westpassagen". Eine eingeleitete Fahndung nach ihm verlief ergebnislos.

Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zur Unbekannten unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.

Beschreibung des Einbrechers: circa 170cm, ungepflegtes Äußeres, dunkle Haare, Oberlippenbart, bekleidet mit auffälliger Armee-Jacke bis zu den Knien. (JW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell