Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zur Pressemeldung vom 07.10.2020 "Einsatz in Trebnitzer Straße"

Gera (ots)

"Einsatz in Trebnitzer Straße - PM vom 07.10.2020

Gera Aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männer kamen gestern Mittag (06.10.2020), gegen 11:50 Uhr mehrere Streifenwagen in einem Unterkunftsgebäude in der Trebnitzer Straße zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen griff ein 35-jähriger Mann (irakisch) einen weiteren Bewohner (33, irakisch) körperlich an. Hierbei setzte er auch ein Messer ein und verletzte seinen Landsmann im Gesichtsbereich (keine Lebensgefahr). Dieser musste daraufhin in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch die eingesetzten Beamten wurde der Angreifer vorläufig festgenommen, wobei am heutigen Tag (07.10.2020) dessen Haftvorführung geplant ist. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern demnach weiter an. (RK)"

Nachtrag 08.10.2020

Gera: Im Zuge der Haftvorführung des 35-jährigen Angreifers am gestrigen Tag (07.10.2020) wurde schließlich die Unterbringung des Mannes im Maßregelvollzug angeordnet. (RK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell