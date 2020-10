Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Keller aufgebrochen

Gera (ots)

Insgesamt 7 Kellerabteile brachen unbekannte Täter in einen Mehrfamilienhaus am Biermannplatz auf. Demnach verschafften sich die Einbrecher in der Zeit vom 06.10.2020 zum 07.10.2020 Zugang zu dem Kellerbereich des Hauses, um schließlich die Abteile nach Beutegut durchsuchen zu können. Gestohlen haben die Täter letzten Endes mehrere Vorhängeschlösser. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt in diesem Zusammenhang Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen. (KR)

