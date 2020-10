Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Körperverletzung

Gera (ots)

Weil sich mehrere Personen in der Südstraße gegenseitig schlugen, informierten gestern Abend (06.10.2020), gegen 23:20 Uhr, Zeugen die Geraer Polizei. Vor Ort wurde bekannt, dass es zwischen zwei 24-jährigen Männern und einem 26-Jährigen zum Streit kam. In dessen Folge griffen die beiden 24-Jährigen ihr Gegenüber mit Schlägen und Tritten an, so dass dieser verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ein Ermittlungsverfahren zur begangenen Körperverletzung wurde gegen die beiden Angreifer eingeleitet. (RK)

