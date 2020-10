Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw kollidiert mit Verkehrsschild

Altenburg (ots)

Am 06.10.2020, gegen 13:55 Uhr befuhr eine 33-Jährige mit ihrem Pkw Hyundai die Platanenstraße in Richtung Heine-Heine-Straße und hatte die Absicht, nach rechts abzubiegen. Hierbei bemerkte sie einen vorfahrtsberechtigter Pkw, welcher die Heinrich-Heine-Straße befuhr, zu spät und lenkte nach rechts. Dabei geriet sie auf den Gehweg und stieß mit einem dortigen Verkehrsschild zusammen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Sowohl am Pkw als auch am Verkehrsschild entstand jedoch Sachschaden.

