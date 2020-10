Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Am gestrigen Montag (05.10.2020), gegen 18:00 Uhr, befuhr eine 66-jährige Ford Fahrerin die Waltersdorfer Dorfstraße aus Richtung Obergeißendorf kommend. Plötzlich rannte ein 8-jähriges Kind auf die Straße. Ein Unfall konnte trotz Gegenlenken nicht verhindert werden. Das Kind wurde bei dem Unfall verletzt und kam in ein Krankenhaus. Am Pkw der 66-Jährigen entstand zusätzlich Sachschaden. Die Polizei in Greiz hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (OK)

