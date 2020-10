Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Einbruch gesucht

Altenburg (ots)

Gößnitz: Die Kriminalpolizeistation Altenburg hat die Ermittlungen zu einem Einbruch in Gößnitz aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wie derzeit bekannt ist, drangen bislang unbekannte Täter in der Nacht vom 05.10.2020 zum 06.10.2020 in einen Einkaufmarkt in der Altenburger Straße ein. In der Folge öffneten sie einen dort befindlichen Tresor gewaltsam, stahlen daraus eine dreistellige Bargeldsumme und entkamen unerkannt.

Einen weiteren Einbruch meldete heute Morgen (06.10.2020) ein Zeuge der Altenburger Polizei. Demnach versuchten unbekannte Einbrecher ebenfalls in der Nacht vom 05.10.2020 zum 06.10.2020 gewaltsam in ein Einkaufsgeschäft in der Zwickauer Straße einzudringen. Hier misslang ihr Vorhaben allerdings.

Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Die Kriminalpolizei in Altenburg sucht nunmehr nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 (KPI Gera) oder unter der Tel. 03447/4710 (PI Altenburger Land) zu melden. (PS)

