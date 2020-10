Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zu Einbruch aufgenommen

Altenburg (ots)

Starkenberg: Die Ermittlungen zu einem Einbruch in das Elefantenreservat in Starkenberg hat seit dem Wochenende die Altenburger Polizei aufgenommen. In der Nacht vom 03.10.2020 zum 04.10.2020 verschafften sich unbekannte Täter, unbefugt Zugang zum Gelände des Elefantenparks. Dort gelangen sie in eine Werkstatt und entwendeten aus dieser zahlreiche Werkzeuge. Aus einem LKW stahlen die Einbrecher zudem über 800 Liter Diesel. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zur Diebstahlstat aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03447 / 4710 entgegen.(JW)

