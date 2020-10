Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Durchsuchungen erfolgreich beendet - 25-Jährige in JVA überführt

Schmölln (ots)

Polizeibeamte der LPI Gera durchsuchten am 01.10.2020, nach vorliegenden richterlichen Beschlüssen zu diversen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetzt, insgesamt 3 Objekte im Stadtgebiet von Schmölln. Die polizeilichen Maßnahmen richteten sich hierbei gegen 2 tatverdächtige Männer (29, 34, deutsch) und eine 25-jährige tatverdächtige Frau (deutsch), die im Zuge der Durchsuchungen angetroffen werden konnten. Bei den Durchsuchungen der Objekte/Wohnungen fanden die Beamten schließlich diversen Speichermedien, Bargeld, Betäubungsmittelutensilien sowie mehrere Drogen auf. Unter anderem stellten die Beamten circa 22 Gramm Crystal, knapp 4 Gramm Marihuana, eine XTC-Pille und 10-20 ml Liquid XTC fest und sicher. Die beiden tatverdächtigen Männer wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft noch am gleichen Tag aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die vorläufig festgenommene 25-jährige Beschuldigte wurde nach erfolgter Haftvorführung in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Die Ermittlungen dauern weitern an. (KR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503 / -1504

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell