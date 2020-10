Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Telefonleitung abgerissen

Kriebitzsch (ots)

An einer Ampelanlage in der Hauptstraße musste ein Traktor mit einer Drillmaschine am 04.10.2020 gegen 13:45 Uhr verkehrsbedingt halten. Beim Anfahren fädelte sich der Ausleger der Drillmaschine unter eine Telefonleitung und zerschnitt diese. Es entstand hierbei ein Sachschaden. Personen wurden zum Glück nicht verletzt. (JW)

