Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Altenburg (ots)

Am 03.10.2020, gegen 03:15 Uhr fiel den Beamten der PI Altenburger Land in der Brunnenstraße ein Fahrradfahrer auf, welcher mit seinem Fahrrad über die komplette Fahrbahnbreite in Schlangenlinien fuhr. Während der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,00 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und dem Radfahrer die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. (JW)

