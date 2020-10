Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen gesucht

Gera (ots)

Die Ermittlungen zu einer Unfallflucht im Bereich Gera-Hermsdorf zum Nachteil eines VW-Fahrers hat seit dem 03.10.2020 die Geraer Polizei aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Fahrzugführer gegen 04:15 Uhr vom Gewerbegebiet Gera-Hermsdorf auf die B2. Hierbei missachtete er offensichtlich ein STOP-Schild, so dass der auf der B2 in Fahrtrichtung Giebelroth befindlichen VW-Fahrer (24) ausweichen musste. In der Folge kam dieser von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Verletzt wurde der 24-Jährige zum Glück nicht. Der unbekannte Fahrzeugführer verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Die Polizei Gera bittet hiermit um sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen unter 0365/829-0. (SP)

