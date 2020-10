Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 34-Jähriger wirft mit Lebensmitteln umher

Gera (ots)

Am Freitag (02.10.2020) betrat gegen 20 Uhr ein stark alkoholisierter 34-Jähriger einen Supermarkt in der Dornaer Straße in Gera. In dem Einkaufsmarkt warf der Mann mit Lebensmittel umher und pöbelte im Anschluss die Mitarbeiter der Filiale an. Als er versuchte den Markt ohne zu bezahlen zu verlassen, wurde er durch Kunden bis zum Eintreffen der hinzueilenden Polizeibeamten festgehalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen. (SP)

