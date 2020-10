Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radfahrer gestürzt - Zeugen und Betroffene gesucht

Gera (ots)

Am Sonntag, dem 04.10.2020 befuhr ein 57-jähriger Radfahrer die Schlossstraße in Gera. Beim Versuch eine Gruppe Fußgänger samt Kinderwagen zu umfahren, verlor dieser das Gleichgewicht und fiel vermeintlich in Richtung des Kinderwagens. Die Fußgängergruppe verließ den Ereignisort noch vor Eintreffen der Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Radfahrer einen Wert von über 2,2 Promille, so dass gegen ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen zu dem Vorfall, explicit nach der genannten Fußgängergruppe. Sollten Sie sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, werden Sie gebeten sich unter der Telefonnummer 0365/829-0 an die LPI Gera zu wenden. (SP)

