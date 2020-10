Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ruhestörungsmitteilung führt zu Drogenfund

Altenburg (ots)

Als die Beamten der Polizeiinspektion Altenburger Land am 03.10.2020 um 00:05 Uhr im Bereich des Theaterplatzes in Altenburg aufgrund einer Ruhestörungsanzeige den Verursacher ausfindig machten wollten, konnten sie zwar keinen Lärm mehr feststellen, allerdings einen 16 - jährigen welcher einen Joint konsumierte. Im Rahmen der Nachschau in der Wohnung wurden weitere Joints aufgefunden und aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz beschlagnahmt.(AG)

