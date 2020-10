Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 82 jähriger verliert Kontrolle über PKW und prallt gegen Baum

Greiz (ots)

Am 02.10.2020, um 12:30 Uhr kam es auf der B92, Abzweig Arnsgrün/Hohendorf zu einem Unfall. Der 82 jährige Unfallverursacher verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen PKW und kam ins Schleudern. In Folge dessen kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierbei wurde der 82 jährige leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht.

