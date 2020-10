Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw Fahrer stand unter Einfluss von Alkohol

Greiz (ots)

Langenwetzendorf: Am gestrigen Donnerstag (01.10.2020), gegen 22:55 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte den 38-jährigen Fahrer eines Pkw Opel. Schnell stellte sich heraus, dass er unter Einfluss von Alkohol stand. Der Test zeigte ein Ergebnis von 1,17 Promille an. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme veranlasst, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (OK)

