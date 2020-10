Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rechtswidrig Energie entzogen

Gera (ots)

Meuselwitz: Im Rahmen einer Anzeigenaufnahme am 30.09.2020 stellt die Polizei fest, dass ein 51-jähriger Mieter eines Hauses in der Weinbergstraße aus einer leer stehenden Wohnung mittels Stromkabel die Energie in seine Wohnung rechtwidrig entzog. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

