Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrspurwechsel führt zur Kollision

Gera (ots)

Altenburg: Weil eine 41-jährige Fahrerin eines Pkw VW am 01.10.2020 um 11:00 am Theaterplatz von der linken Fahrspur in die rechte Fahrspur wechseln wollte, kam es zu Zusammenstoß, da dort bereits ein Pkw Ford in der rechten Fahrspur fuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde dabei niemand.

