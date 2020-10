Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Vorfahrt missachtet

Gera (ots)

Lumpzig: Ein Pkw Opel befuhr am 30.09.2020 um 10:50 Uhr die Eisenberger Straße in Lumpzig in Richtung Hartha. Ein 75-jähriger Fahrer eines Pkw VW hatte die Absicht in den fließenden Verkehr der Eisenberger Straße einzufahren und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Pkw Opel, so dass es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell