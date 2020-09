Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lkw stößt mit Pkw zusammen

Altenburg (ots)

Gößnitz: Ein Lkw Citroen und ein Pkw VW befuhren die Dammstraße in stadteinwärtige Richtung. Der 57-jährige Fahrer des Lkw wollte verkehrsbedingt sein Fahrzeug zurücksetzen. Dabei übersah er den hinter ihm stehenden Pkw VW, so dass es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (JW)

