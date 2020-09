Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit zwischen zwei Gruppen

Gera (ots)

Gera: Eine Gruppe, bestehend aus drei jungen Männern (28, 29, 34) und einer Frau (20), befand sich gestern Abend (29.08.2020), gegen 19:00 Uhr in einem Park an der Altenburger Straße. Die vier jungen Leute hörten dort Musik, welches eine weitere Gruppe von vier derzeit noch unbekannten, jungen Männer zum Anlass nahm, sich über dies zu beschweren. Aus dem Gespräch heraus entwickelte sich eine erhitzte, verbale Streitigkeit in der die vier Unbekannten die andere Gruppe bedrohten. Bevor die Beamten eintrafen entfernte sich die Gruppe aus dem Park und konnte trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen zu den weiteren Umständen der Streitigkeit und zu den Tätern hat die Geraer Polizei aufgenommen. (PS)

