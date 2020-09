Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Keller eingebrochen

Gera (ots)

Gera: Ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Heinrich-Laber-Straße war in der Nacht von Montag (28.09.2020) zu Dienstag (29.09.2020) das Ziel von derzeit noch unbekannten Einbrechern. Die Täter brachen das Abteil auf, durchsuchten dieses, entwendeten jedoch nichts. Der angerichtet Sachschaden ist erheblich. Die Geraer Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer: 0365-8290 an die Polizei Gera zu wenden. (PS)

