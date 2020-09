Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw-Fahrer stößt mit Verkehrsschild zusammen

Altenburg (ots)

Als eine 40-jährige Peugeotfahrerin am 28.09.2020 um 19:55 Uhr von der Offenburger Allee nach links in die Kauerndorfer Allee abbog, kam sie auf Grund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Am Fahrzeug und am Verkehrsschild entstand Sachschaden. (JW)

