LPI-G: Kabel aus Keller entwendet

Weida: Wie erst jetzt bekannt wurde, drangen bislang unbekannte Täter zwischen Freitag und Samstag (25.09. bis 26.09.2020) in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Geraer Straße ein. Sie brachen mehrere Kellerabteile auf und entwendeten mehrere Meter eines an der Decke verlegten Stromkabels. Hinweise zu den Unbekannten werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten. (OK)

