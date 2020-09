Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbrecher-Trio auf frischer Tat ertappt

Gera (ots)

Zwei aufmerksame Fahrzeugführer meldeten der Polizei am Sonntag (27.09.2020), gegen 00:15 Uhr mehrere verdächtige Personen in der Baustelle auf der BAB 4 zwischen den Anschlussstellen Gera und Gera-Leumnitz, welche einen Kleintransporter beluden. Durch den sofortigen Einsatz mehrerer Streifen konnte der mittlerweile losgefahrene Kleintransporter noch im Nahbereich festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Laderaum des mit drei Männern (21, 25, 34) besetzten Kleintransporters fanden die Beamten hochwertiges Werkzeug, welches augenscheinlich aus einem aufgebrochenen Container der Baustelle stammte. Die Beamten nahmen die drei Männer vor Ort vorläufig fest. Nach umfangreichen Ermittlungen und enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft wurde das Trio am folgenden Montag dem Ermittlungsrichter des zuständigen Amtsgerichtes vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft für die mutmaßlichen Einbrecher an. (PS)

