Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sachsenroda (ots)

Am 26.09.2020, gegen 09:40 Uhr, ereignete sich auf der L1081 in Sachsenroda ein schwerer Verkehrsunfall. Der 73-jährige Fahrer eines VW Transporters befuhr die L1081 aus Richtung Ronneburg kommend in Richtung Pölzig. In der Ortslage Sachsenroda kam er in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Der Fahrer wurde verletzt. Am Transporter entstand Sachschaden. Dieser musste abgeschleppt werden. Der 73-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Beräumung der Unfallstelle musste die Straße gesperrt werden.

