Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Drogeneinfluss einen Pkw geführt

Gera (ots)

Am 27.09.2020, gegen 07:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Geraer Polizei den 29-jährigen Fahrer eines Pkw Audi in der Langen Straße. Im Zusammenhang mit der Verkehrskontrolle wurde ein Drogentest mit dem Fahrer durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf chemische Drogen. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

