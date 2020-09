Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Angetrunken mit dem Auto unterwegs

Gera (ots)

Am 26.09.2020, gegen 00:50 Uhr, wurde der 31-jährige Fahrer eines Pkw Ford in der Langenberger Straße kontrolliert. Im Verlauf der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 0,58 Promille. In der Folge wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

