Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Illegaler Besitz von Betäubungsmitteln

Gößnitz (ots)

Im Rahmen einer Kontrolle wurden am 26.09.2020 gegen 16:45 Uhr bei einem 17 - jährigen, welcher sich in der Wehrstraße in Gößnitz befand, illegale Betäubungsmittel festgestellt. Das aufgefundene Cannabis wurde beschlagnahmt und der Täter muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. (AG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gera

Pressestelle

Telefon: 0365 829 1503

E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell