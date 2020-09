Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl eines Mopeds, Simson, S 51 in Braunichswalde, Ortsteil Vogelgesang

Greiz (ots)

Am Samstag, dem 26.09.2020 wurde bei der Polizeiinspektion Greiz ein Mopeddiebstahl zur Anzeige gebracht. Bei dem Moped handelt es sich um eine Simson, S 51, Farbe: gelb, mit schwarzen Schutzblechen und schwarzer Umrandung an den Seitendeckeln. Die Simson haben unbekannte Täter in den Nachtstunden vom Freitag, dem 25.09.2020 auf Samstag, dem 26.09.2020 vom Grundstück des Geschädigten entwendet. Dieser hatte das extra gesicherte Moped unter seinem Carport in der Braunichswalder Straße 6, 07580 Braunichswalde, OT Vogelgesang, abgestellt. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Greiz. Tel.: 03661-6210 oder per E-Mail: pi.greiz.lpig@polizei.thueringen.de (TA)

